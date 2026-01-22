Гренландия «отказала» американским рыбакам в улове В Гренландии заявили, что США не имеют права рыбачить в ее водах

США не подписывали с Гренландией соглашение о рыболовстве, поэтому суда стран, не имеющих такого договора с островом, не вправе вести промысел в гренландских водах, сообщила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор. По ее словам, представители Вашингтона ни разу не инициировали переговоры о заключении разрешительного документа.

Нет рыболовного соглашения с США. Вы можете ловить в гренландских водах, только если у вашей страны есть соглашение с правительством Гренландии и если правительство Гренландии выдало лицензию, — рассказали агентству.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет получить Гренландию, поскольку остров не продается. По его мнению, в Дании не хотят и не готовы заключать сделку с Белым домом. Он также отметил, что из-за действий Трампа отношения между Евросоюзом и США «уже не будут прежними».

До этого стало известно, что проект соглашения между НАТО и США по Гренландии не предполагает передачи острова Вашингтону. Основной пункт плана — размещение на острове американской системы противоракетной обороны.