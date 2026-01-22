«Гренландия не продается»: в Нидерландах урезонили Трампа Премьер-министр Нидерландов Схоф заявил, что Гренландия не продается

Президент США Дональд Трамп не сможет получить Гренландию, поскольку остров не продается, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в эфире телеканала RTL. По его мнению, в Дании не хотят и не готовы заключать сделку с Белым домом.

Насколько мне известно, Гренландия не продается. Речь идет о Королевстве Дания, и я всегда понимал, что оно не намерено идти на такой шаг, — сообщил он.

По словам Схофа, Нидерланды разделяют позицию Дании по этому вопросу. Он также отметил, что на из-за действий Трампа отношения между Евросоюзом и США «уже не будут прежними».

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте не предлагал Трампу компромиссных решений по поводу Гренландии. В то же время, по словам главы Белого дома, стороны во время встречи в Давосе обсуждали нюансы сделки.

До этого появилась информация, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда. В то же время Трамп рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) в случае поддержки идеи присоединения острова к США.