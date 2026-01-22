Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:14

В НАТО заявили, что Трампу не предлагали компромиссы по Гренландии

НАТО: Рютте во время встречи с Трампом не предлагал компромиссы по Гренландии

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Генсек НАТО Марк Рютте не предлагал президенту США Дональду Трампу компромиссных решений по поводу Гренландии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Альянса. В то же время, по словам главы Белого дома, стороны во время встречи в Давосе обсуждали контуры сделки по этому острову.

Генеральный секретарь не предлагал никаких компромиссов по вопросу суверенитета на встрече с президентом в Давосе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что проект соглашения между НАТО и США по Гренландии не предполагает передачи острова под суверенитет Вашингтона. По данным портала Axios, основной пункт плана — размещение на острове американской системы противоракетной обороны.

До этого Трамп заявил об отмене ранее анонсированных импортных пошлин на товары из ряда европейских стран. Он пояснил, что решение связано с достижением предварительных договоренностей относительно будущей сделки, затрагивающей Гренландию и Арктический регион. Отмечается, что Трамп хотел ввести 10%-е пошлины на импорт из восьми европейских стран, включая Великобританию, Германию и Данию.

США
НАТО
Марк Рютте
Дональд Трамп
Гренландия
