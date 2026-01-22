В НАТО заявили, что Трампу не предлагали компромиссы по Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте не предлагал президенту США Дональду Трампу компромиссных решений по поводу Гренландии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Альянса. В то же время, по словам главы Белого дома, стороны во время встречи в Давосе обсуждали контуры сделки по этому острову.

Генеральный секретарь не предлагал никаких компромиссов по вопросу суверенитета на встрече с президентом в Давосе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что проект соглашения между НАТО и США по Гренландии не предполагает передачи острова под суверенитет Вашингтона. По данным портала Axios, основной пункт плана — размещение на острове американской системы противоракетной обороны.

До этого Трамп заявил об отмене ранее анонсированных импортных пошлин на товары из ряда европейских стран. Он пояснил, что решение связано с достижением предварительных договоренностей относительно будущей сделки, затрагивающей Гренландию и Арктический регион. Отмечается, что Трамп хотел ввести 10%-е пошлины на импорт из восьми европейских стран, включая Великобританию, Германию и Данию.