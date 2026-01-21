США определились с вопросом пошлин из-за Гренландии Трамп: США не будут вводить анонсированные пошлины в связи с Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене ранее анонсированных импортных пошлин на товары из ряда европейских стран. Решение связано с достижением предварительных договоренностей относительно будущей сделки, затрагивающей Гренландию и Арктический регион, сообщил американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп пояснил, что это решение стало результатом продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоявшейся на полях Всемирного экономического форума в Давосе. На ее основе, по словам президента США, были подготовлены рамки будущего соглашения.

Опираясь на очень продуктивную встречу, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы подготовили рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего Арктического региона. <...> Исходя из этого понимания, я не буду вводить пошлины, которые должны были начать действовать с 1 февраля, — указал Трамп.

Конкретное содержание достигнутых договоренностей не раскрывается. В середине января Трамп объявил о намерении ввести 10%-ные пошлины на импорт из восьми европейских стран, включая Великобританию, Германию и Данию, с последующим повышением ставки до 25% с 1 июня. Эти меры, как заявлялось, должны были сохраняться до достижения соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии США.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США несколько раз допускал досадную географическую оговорку. Он называл Гренландию Исландией.