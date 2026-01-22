Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:35

В Госдуме объяснили, как искоренить нападения в школах

Депутат Милонов: признания школьников-диверсантов должны быть публичными

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Раскаяние школьников, задержанных за нападение на образовательные учреждения, должны быть публичными, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что в таких случаях необходимо пересмотреть действующий закон, запрещающий показ лиц несовершеннолетних преступников.

У нас по закону нельзя показывать лица несовершеннолетних, совершивших преступление. Надо показывать. Нужно делать это не в героическом ореоле, который рисуют ему сторонники, а демонстрировать нападавшего после поимки. Как правило, это всегда одно и то же. Преступник в слюнях и соплях говорит: «Ой, простите, извините, я больше не буду». Это будет классическим приемом контрпропаганды лжегероическому образу. Не надо палкой бить, ремнем пороть — это не педагогично. Надо, чтобы он показал своим примером, что вслед за поступком следует наказание, раскаяние и позор, — высказался Милонов.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу образовательного учреждения. По словам мэра города Радмира Беляева, ученики не пострадали, жизни раненой сотрудницы ничего не угрожает.

