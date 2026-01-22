Мэр Нижнекамска раскрыл, есть ли раненые среди учеников после ЧП в лицее

Ученики лицея № 37 в Нижнекамске, где подросток напал с ножом на уборщицу, не пострадали, сообщил мэр города Радмир Беляев на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он уточнил, что все школьники эвакуированы.

Все ученики эвакуированы, никто из учащихся не пострадал, — сказал Беляев.

Ранее стало известно, что школьник напал с ножом на сотрудницу лицея при входе в учреждение. По предварительным данным, женщина ранена, но жива. По сведениям источников, подросток также разбрасывал петарды в коридоре. Остальные лицеисты в момент нападения закрылись в кабинетах, после чего всех эвакуировали.

Ученица образовательного учреждения рассказала в беседе с NEWS.ru, что напавший с ножом на лицей № 37 города Нижнекамска ученик подвергался буллингу. По ее словам, инцидент произошел во время уроков. Она отметила, что в настоящее время нападавший задержан.

До этого подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области. От полученных травм женщина скончалась, 15-летний юноша скрылся. Вскоре несовершеннолетний был задержан и отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.