Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 20 января 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 20 января: обстановка на фронте сегодня

«Купянск. Продолжаются бои, противник пытается прорваться на северном фланге к реке Оскол. Штурмовики ВСУ понесли большие потери на западном берегу. В Заосколье мы усилили давление на Изюмском направлении, заставляя отходить на заранее подготовленные рубежи. Активно работают наша дальнобойная артиллерия, авиация и РСЗО. Волчанск. Бои продолжаются в лесной зоне у Вильчи и Волчанских Хуторов. По последним сообщениям, наши штурмовики закрепились на окраинах Графского и Симоновки, а также активно действуют в районе н. п. Старица. На этом участке действуют батальоны 72-й и 127-й бригад ВСУ. Они теряют боеспособность, логистика и ротация сильно затруднены. На линии Меловое — Хатнее, в районе н. п. Должанка, Хатнее и Григоровка держат оборону 3-я танковая и 1-я бригада теробороны ВСУ. На днях они получили пополнение из числа иностранных наемников из Колумбии», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его информации, колумбийцы также отправились под Липцы, там ВСУ еще обороняют высоты вокруг города, в том числе у дамбы Травянского водохранилища и вдоль дороги на Слатино.

«Действия наших штурмовых групп постоянно поддерживаются мощной огневой подготовкой РСЗО, ТОС „Солнцепек“ и ударных беспилотников, удары наносятся как по ЛБС, так и по тыловым районам Харьковской области. Наши дроноводы (а также РСЗО „Торнадо-С“ и „Искандер“) нанесли мощные удары по ХТЗ (Харьковский тракторный завод) в Индустриальном районе Харькова, где осуществлялись ремонт и модернизация боевой техники, в том числе танков, а также сборка беспилотников. Такие объекты российская армия уничтожает в первую очередь. За минувшие дни были нанесены удары по ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5», — отметил аналитик.

Алехин также обратил внимание, что американский ЗРК Patriot снова засветился в Харькове, зафиксированы обломки ракет, используемых при перехвате «Искандера».

ОТРК «Искандер-М» ВС РФ Фото: МО РФ

«Огневая позиция пусковой установки была уничтожена в районе н. п. Люботин нашими новыми ударными беспилотниками „Италмас“. „Пэтриот“ стал первым „трофеем“ нового беспилотника такого уровня. „Италмас“ оснащен системой Starlink, что позволяет наносить удары в радиусе 160 км. Применялся под Одессой и Николаевом. Харьков. Коротко: по информации из разных источников, в городе царит очень напряженная атмосфера. В январе прибыла новая партия наемников и националистов, прошедших обучение в лагерях на Западной Украине. На фронт их почему-то сразу не отправляют, в Харькове они играют „медийную роль“, ходят по улицам и торговым центрам, выясняя настроение харьковчан, запуская кричалки. В открытую харьковчане высказывают то, что думают об этой ситуации. Если раньше об отключении воды, электричества, повышении цен говорили шепотом на кухне, то теперь харьковчане высказываются открыто: поскорее бы это все закончилось. Поэтому запускаются эти медийные нацики. Второе: в Харькове друг на друга стучат. Разумеется, за денежное вознаграждение, так что харьковская СБУ не дремлет», — добавил военный эксперт.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении по всей линии фронта в Харьковской области по позициям ВСУ интенсивно работали российская авиация, «Солнцепеки» и артиллерия.

«„Северяне“ продолжают продавливать оборону противника, продвигаясь сразу на нескольких участках. Противник укрепляет запасные рубежи обороны. В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись на трех участках на 350 м, овладев крупным участком леса. Ударами ТОС-1А поражены позиции 72-й ОМБр ВСУ. В лесу возле Лимана наши штурмовики продвинулись на 300 м в южном направлении и заняли один опорный пункт ВСУ. В Волчанских Хуторах „Бесстрашные“ продвинулись на 300 м в восточном направлении при поддержке штурмовой авиации. В ходе продвижения в плен взято двое военнослужащих 157-й ОМБр ВСУ. Оба пленных больше месяца находились на позициях без ротации вместе с „двухсотыми“ сослуживцами. По их словам, командование отказывало в эвакуации раненых, в результате чего люди мучительно умирали прямо на позициях», — отметили авторы канала.

По их словам, на участке фронта Меловое — Хатнее ударами «Солнцепеков» уничтожены позиции 1-й ОБр ТРО в районе Чугуновки.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Штурмовые группы „северян“ продвинулись по лесополосам на пяти участках на 650 м. Противник для сдерживания нашего наступления продолжает активно задействовать ударные БПЛА R-18 „Вампир“ („Баба-яга“). За последние трое суток сбито более 50 беспилотников этого типа. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

