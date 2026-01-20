Точный удар по тылам ВСУ в районе Купянска: успехи ВС РФ к утру 20 января

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» предотвратили ротацию и доставку боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 января?

Нанесли точный удар по ВСУ у Купянска

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, расчеты «Града» предотвратили переброску личного состава и доставку боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

«Получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА войск беспилотных систем (БПС) о местонахождении значительного скопления живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневой рубеж. После развертывания боевых машин из походного положения в боевые, артиллеристы произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по площадной цели, на которой проходили ротация и подвоз боеприпасов украинских вооруженных формирований», — подчеркнули в министерстве.

В МО отметили, что после завершения боевой операции расчеты сразу же отошли с огневых позиций, что предотвратило риск ответного удара со стороны врага.

«Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения противника способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск „Запад“», — добавили в Минобороны.

Уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожье

Самоходные артиллерийские установки «Акация» группировки «Восток» поразили опорные пункты ВСУ, находящиеся в лесополосах на территории Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

«Разведывательный расчет БПЛА выявил замаскированные позиции, фортификационные сооружения и огневые точки противника. Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам. После выхода на огневые позиции расчеты САУ „Акация“ нанесли прицельный удар по выявленным объектам. В результате огневого поражения разрушены укрепленные позиции и блиндажи, уничтожены огневые точки противника в лесополосах», — информировали в ведомстве.

Там сказали, что в лесополосах Запорожской области противник заранее оборудовал сеть опорных пунктов и скрытых укрытий, пытаясь удержать рубеж и перекрыть подходы на данном участке. Лесополосы были превращены в хорошо замаскированный узел обороны.

Отмечается, что удар ослабил оборону ВСУ на данном участке и лишил противника подготовленных рубежей для удержания позиций.

Лишили ВСУ 24 пунктов дислокации за сутки

За сутки в результате действий Южной группировки войск ВСУ потеряли 24 пункта временной дислокации, 39 укрытий для военнослужащих и 11 наземных роботов, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев, его слова приводит ТАСС.

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены восемь антенн связи, 11 наземных робототехнических комплексов, два терминала связи Starlink. Поражено 24 пункта временной дислокации, а также 39 блиндажей с личным составом ВСУ, сбито 18 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Сбили два реактивных снаряда HIMARS ВСУ

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», принадлежащий группировке войск «Центр», успешно поразил два снаряда РСЗО HIMARS на Красноармейском направлении, заявили в Министерстве обороны России.

«Расчет ЗРК „Бук-М3“ гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск „Центр“ в ходе боевого дежурства выполнил перехват и уничтожение двух снарядов РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими боевиками по позициям российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что после выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил позицию и выполнил комплекс мероприятий по маскировке и укрытию боевой машины, снизив вероятность обнаружения и нанесения ответного удара со стороны противника.

