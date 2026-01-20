Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 06:40

Точный удар по тылам ВСУ в районе Купянска: успехи ВС РФ к утру 20 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» предотвратили ротацию и доставку боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 января?

Нанесли точный удар по ВСУ у Купянска

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, расчеты «Града» предотвратили переброску личного состава и доставку боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

«Получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА войск беспилотных систем (БПС) о местонахождении значительного скопления живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневой рубеж. После развертывания боевых машин из походного положения в боевые, артиллеристы произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по площадной цели, на которой проходили ротация и подвоз боеприпасов украинских вооруженных формирований», — подчеркнули в министерстве.

В МО отметили, что после завершения боевой операции расчеты сразу же отошли с огневых позиций, что предотвратило риск ответного удара со стороны врага.

«Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения противника способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск „Запад“», — добавили в Минобороны.

Уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожье

Самоходные артиллерийские установки «Акация» группировки «Восток» поразили опорные пункты ВСУ, находящиеся в лесополосах на территории Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

«Разведывательный расчет БПЛА выявил замаскированные позиции, фортификационные сооружения и огневые точки противника. Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам. После выхода на огневые позиции расчеты САУ „Акация“ нанесли прицельный удар по выявленным объектам. В результате огневого поражения разрушены укрепленные позиции и блиндажи, уничтожены огневые точки противника в лесополосах», — информировали в ведомстве.

Там сказали, что в лесополосах Запорожской области противник заранее оборудовал сеть опорных пунктов и скрытых укрытий, пытаясь удержать рубеж и перекрыть подходы на данном участке. Лесополосы были превращены в хорошо замаскированный узел обороны.

Отмечается, что удар ослабил оборону ВСУ на данном участке и лишил противника подготовленных рубежей для удержания позиций.

Лишили ВСУ 24 пунктов дислокации за сутки

За сутки в результате действий Южной группировки войск ВСУ потеряли 24 пункта временной дислокации, 39 укрытий для военнослужащих и 11 наземных роботов, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев, его слова приводит ТАСС.

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены восемь антенн связи, 11 наземных робототехнических комплексов, два терминала связи Starlink. Поражено 24 пункта временной дислокации, а также 39 блиндажей с личным составом ВСУ, сбито 18 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Сбили два реактивных снаряда HIMARS ВСУ

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», принадлежащий группировке войск «Центр», успешно поразил два снаряда РСЗО HIMARS на Красноармейском направлении, заявили в Министерстве обороны России.

«Расчет ЗРК „Бук-М3“ гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск „Центр“ в ходе боевого дежурства выполнил перехват и уничтожение двух снарядов РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими боевиками по позициям российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что после выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил позицию и выполнил комплекс мероприятий по маскировке и укрытию боевой машины, снизив вероятность обнаружения и нанесения ответного удара со стороны противника.

Читайте также:

Мобилизация и пенсионная реформа: что ждет россиян в 2026 году

Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января

Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска

Минобороны РФ
Россия
Украина
СВО
ВСУ
ВС РФ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Реальность такова»: на Украине сделали неожиданное заявление о территориях
В США увидели ловушку для Евросоюза из-за разрыва связей с Россией
Российский голкипер подрался с американским вратарем в матче НХЛ
Нутрициолог рассказала, какие витамины помогают коже сиять зимой
Точный удар по тылам ВСУ в районе Купянска: успехи ВС РФ к утру 20 января
В России могут запретить два сериала по культовым произведениям фэнтези
ПВО сбила дроны ВСУ в небе над Ростовской областью
«Нас не считают за людей»: как Европа устроила геноцид в Гренландии
Названо блюдо, способное заменить любые БАДы
Статистика раскрыла потери Европы от «гренландских» пошлин Трампа
На Харьковском направлении ВСУ спрятали мины под кучей мусора
Диетолог раскрыла, как правильно выбирать куриное мясо
Россиянам объяснили, как бороться с горами мусора под снегом
К чему снится убегать от медведя: предвестие беды или удачи?
Миллионы россиян получат льготы через QR-код
Личная жизнь, страшный диагноз: как сейчас живет борющийся с раком Алдонин
Психолог ответила, как распознать психопата по первым тревожным сигналам
Трамп избегает личной встречи с одним из европейских политиков
Сон про укус змеи: что ждет в реальности — полное толкование
Рособрнадзор назвал пороговые баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.