Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января

Армия России может освободить Красный Лиман в течение двух недель, Москва подняла вопрос о возобновлении обмена пленными, украинские военные начали умирать от голода и мороза, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заговорил о новом наступлении.

Бойцы ВСУ начали умирать от холода и голода

По данным Telegram-канала SHOT, шесть украинских военнослужащих погибли под Купянском в Харьковской области от голода и мороза. Тела бойцов нашли в ходе зачистки блиндажа в районе Петропавловки. У всех предварительная причина смерти — обморожение. Солдаты, вероятно, перестали получать помощь и провизию от своих сослуживцев и скончались.

Как предположил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, с наступлением холодов украинскую армию ждут новые потери. По его словам, солдаты не могут поддерживать комфортную температуру и восполнять силы. Им приходится «вгрызаться в замерзшую землю», чтобы вырыть окоп или укрытие, где можно развести костер и согреться. Рацион врага также скудный и не восполняет энергетические затраты.

Попов напомнил, что, если украинские бойцы хотят избежать гибели от холода, они всегда могут сдаться в плен. ВС РФ готовы к суровым погодным условиям в отличие от украинских военных.

Чем закончится битва за Красный Лиман

Министерство обороны РФ объявило, что Вооруженные силы России освободили Павловку в Запорожской области и Новопавловку в Донецкой Народной Республике. В операциях участвовали военнослужащие группировок войск «Днепр» и «Центр».

Что касается Красного Лимана, как отметил кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников, ВС РФ продолжили продвижение в районе населенного пункта. По его мнению, город могут занять в течение двух недель.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Иванников добавил, что главнокомандующий армией Украины Александр Сырский медленно решает возникшие трудности, из-за чего враг несет значительные потери. Он уделяет больше внимания собственной репутации и будущему, нежели проблемам подчиненных подразделений.

Хватит ли Украине сил на новое наступление

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Сырский мог иметь в виду планы провести теракты, говоря о новом наступлении украинских военных. По его словам, Украина не способна повторить операции, подобные тем, которые были предприняты в 2022 году.

Дандыкин отметил, что реальная оперативная ситуация на фронте свидетельствует о переходе ВСУ к жесткой обороне. По словам эксперта, несмотря на отдельные попытки контратак, украинские силы не могут переломить ход боевых действий. Заявление Сырского носит скорее демонстративный характер, чтобы напомнить о себе западным спонсорам, считает Дандыкин.

Военэксперт также предположил, что Евросоюз забудет о поддержке Украины на фоне ситуации с Гренландией. В связи с этим у Киева не хватит сил на организацию масштабных наступательных операций в 2026 году.

Москва хочет возобновить обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва подняла вопрос о необходимости возобновить обмен военнопленными. Она отметила, что в Женеве передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список бойцов ВСУ, которые находятся в России.

Омбудсмен подчеркнула, что пауза в обменах затягивается, и выразила надежду на продолжение работы по гуманитарной линии. По ее словам, российская сторона готова обсуждать дальнейшие действия при участии омбудсменов двух стран.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

