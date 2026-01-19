Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:34

«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода

Генерал Попов: с приходом холодов ВСУ ждет череда новых смертей

Владимир Попов Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украинскую армию ожидают новые потери с наступлением холодов, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, в текущих условиях солдаты ВСУ не могут поддерживать комфортную температуру и восполнять силы.

Череда смертей [от холода] со стороны ВСУ будет продолжаться. Личный состав в таких критических ситуациях еще не был, хотя они и имеют опыт практически четырех зим. Но одно дело, когда они были готовы, были в насиженных местах, когда были укрепрайоны, отработанные еще заблаговременно, были обеспечены и электричеством, и теплом, была организована поставка продовольствия, боеприпасов, ротация подразделений. А сейчас всего этого совершенно нет, — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что украинским военным иногда приходится «вгрызаться в замерзшую землю», чтобы вырыть окоп или какое-то укрытие, где можно развести костер и хотя бы согреться. По словам генерала, рацион бойцов ВСУ также скудный и не восполняет энергетические затраты.

Получается, очень тяжело создать жизнедеятельность для организма, чтобы он не был поражен. Он, конечно, теряет всю энергию и или заболевает, или у него появляются какие-то отклонения, он не может себя восстановить, а температурный режим уменьшается и уменьшается. Возможности человеческого организма не безграничны. Тело начинает остывать, возникают судороги, галлюцинации. В конце концов, теряя подвижность, человек теряет сознание и погибает, — резюмировал Попов.

Ранее сообщалось, что шесть украинских солдат погибли под Купянском из-за голода и холода. Их тела нашли в блиндаже в районе Петропавловки во время зачистки. Бойцы, вероятно, перестали получать помощь и провизию от своих сослуживцев и скончались.

ВСУ
СВО
военнослужащие
смерти
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
