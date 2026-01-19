Освобождение сел и удары «Градом» по ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 января

Освобождение сел и удары «Градом» по ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 января

В результате удара РСЗО «Град» Вооруженные силы Украины потеряли до 20 военнослужащих и три единицы техники, передает пресс-служба Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 января?

Расчет «Града» накрыл украинский опорник и скопление вражеской техники

Отмечается, что расчет разведывательного беспилотника выявил укрепления и скопление противника в поселке Артем.

«Фортификационные сооружения, скопление личного состава и автомобильной техники украинских националистов были выявлены расчетом разведывательного БПЛА в жилой застройке поселка Артема», — сказано в сообщении.

Также ударом «Града» был уничтожен украинский полевой склад боеприпасов. Операцию успешно выполнили бойцы группировки «Юг», заключили в ведомстве.

Контратака ВСУ на Гуляйполе завершилась провалом

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» сорвали попытку контратаки ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что они уничтожили несколько боевых бронированных машин.

«Воспользовавшись погодными условиями, противник попытался контратаковать в направлении населенного пункта Гуляйполе. Штурмовые группы ВСУ на бронетехнике выдвинулись из района сосредоточения, рассчитывая незаметно подойти к нашим позициям», — отметили в ведомстве.

В итоге противник потерял БТР M1117, боевую бронированную машину (ББМ) «Козак» и несколько ББМ «Новатор», а также автомобильную технику. Несколько военнослужащих ВСУ после этого попытались скрыться в лесу, но российские дроноводы настигли и их.

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО, передает РИА Новости. Уточняется: по два в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также одно в Сумской области.

Кроме того, за период с 5 по 11 января российские военные также освободили четыре населенных пункта. Два — в Запорожской области, по одному — в Сумской и Днепропетровской областях, указали журналисты после подсчета данных Минобороны России.

Пушилин рассказал, как освобождение Приволья ударило по ВСУ

Освобождение населенного пункта Приволье позволило подразделениям Вооруженных сил России практически перекрыть логистику ВСУ на стратегической дороге между Артемовском и Славянском, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. О взятии села под контроль в Минобороны РФ сообщили 17 января.

«[Приволье] расположено в 19 километрах от Славянска. Это населенный пункт, который находится на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск. И здесь логистика противника практически перекрыта», — написал он.

В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Славянска

Вооруженным силам России осталось всего около 30 км до города Славянска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава республики Денис Пушилин. Успехами бойцов на Славянском направлении он поделился в своем Telegram-канале.

«Наши подразделения приближаются к самому Славянску, там осталось порядка 30 километров», — сказал он.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 января

Авиабазу в труху, солдатам промывают мозги: новости СВО к вечеру 18 января

Запорожье и Херсон без света, удар по мирным: как ВСУ атакуют РФ 18 января