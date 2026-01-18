Авиабазу в труху, солдатам промывают мозги: новости СВО к вечеру 18 января

Раскрыты новые данные о переговорах США и России по Украине, Зеленский затягивает конфликт, психологи ВСУ против плена, «реактивный» аэродром в Сумах уничтожен. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 18 января, читайте в материале NEWS.ru.

Появилась новая информация о переговорах России и США по Украине

Переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта не прекращались даже после атаки на президентскую резиденцию, заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, озвученным в комментарии для ТАСС, диалог между Москвой и Киевом, по сути, так и не стартовал.

«Насколько мне известно, переговоры по Украине официально не прекращались, а переговоры между Россией и Украиной [президента Владимира] Зеленского, по сути, и не начинались», — подчеркнул политик.

Медведчук добавил, что атака ВСУ на резиденцию Путина свидетельствует о нежелании украинской стороны идти на урегулирование. По его мнению, действия Киева направлены на то, чтобы сорвать любые мирные инициативы.

Как украинские психологи обрабатывают солдат ВСУ

Военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным Питон обвинил украинских психологов в распространении дезинформации среди солдат. По словам офицера, военным психологам ВСУ ставят задачу убедить бойцов в том, что в случае пленения их ожидает неминуемый расстрел, что заставляет украинских солдат продолжать сопротивление даже в безвыходных ситуациях.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Им в голову вбили, что в плен сдаваться нельзя. Все равно расстреляют, будут обращаться плохо», — сообщил офицер.

Российские военные нанесли мощнейший удар по украинским объектам

Министерство обороны России сообщило о массированном ударе по военно-промышленным и логистическим объектам на территории Украины. Атака была нанесена с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. По данным ведомства, ударам подверглись предприятия по сборке беспилотников дальнего радиуса действия, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные для нужд украинских вооруженных сил.

«Нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, целями стали пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников, расположенные в 149 районах.

Как Зеленский затягивает СВО?

Президент Украины Владимир Зеленский намерен затягивать конфликт с Россией, используя дискуссии о мирных инициативах как прикрытие, считает глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, президент будет регулярно продлевать военное положение в стране и откладывать выборы, а Верховная рада поддержит эти решения.

«Продление военного положения или, допустим, отказ от выборов, которые связаны с военным положением, — это все звенья одной цепи. <…> Сколько будет длиться игра в слова „мирное урегулирование, заключение о мире, сделка мирная“, <…> столько и будет продолжаться продление военного положения», — заявил губернатор.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВС России уничтожили важнейший аэродром ВСУ

Российские военные нанесли удар по аэродрому в украинском городе Конотоп на Сумщине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, этот объект использовался для запуска дронов с реактивными двигателями в направлении приграничных российских регионов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«В Конотопе нанесен удар по местному аэродрому. Он не подходит для военной авиации, но постоянно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей», — сообщил Лебедев.

Читайте также:

Как спасали от бомбежек шедевры: маскировка памятников Ленинграда

Запорожье и Херсон без света, удар по мирным: как ВСУ атакуют РФ 18 января

Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января