Артиллерийские расчеты российской группировки «Восток» успешно поразили узлы управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, армия России в результате стремительного наступления освободила Прилуки, аварийные отключения электричества в Киеве напрямую повлияют на боеспособность противника. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Расчет беспилотников навел «Солнцепек» на опорный пункт ВСУ

Расчет беспилотного аппарата Supercam S350 обеспечил эффективное поражение позиций ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью него навели тяжелую огневую систему «Солнцепек» на опорный пункт противника.

Отмечается, что подразделения войск беспилотных систем ведут постоянную воздушную разведку. Они выявляют попытки перемещения противника в любое время суток, добавили в ведомстве.

Укрытия ВСУ в лесополосах не спаслись от меткого удара «Гвоздики»

Артиллерийские расчеты российской группировки «Восток» успешно поразили узлы управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. Цели, замаскированные в лесополосах на территории Запорожской области, были уничтожены огнем самоходных установок «Гвоздика».

Результатом удара стал сбой в системе управления вражескими дронами на этом направлении, отметили в ведомстве. Это привело к заметному снижению возможностей противника по ведению разведки и нанесению точных ударов, заключили в Минобороны.

ВС РФ в результате стремительного наступления освободили Прилуки

Стремительное наступление российских войск привело к освобождению поселка Прилуки в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, операция была хорошо спланированной.

Балицкий назвал эту операцию свидетельством героизма и профессионализма российских военнослужащих. Он добавил, что эта победа является шагом к полному освобождению Запорожской области.

Российские военные отразили контратаку бригады ВСУ под Купянском

Военнослужащие Западной группировки войск за минувшие сутки отразили контратаку бригады ВСУ, пытавшейся прорваться в Купянск, в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он добавил, что за сутки были сбиты в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 29 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

Бигма подчеркнул, что также были уничтожены два миномета, 10 наземных робототехнических комплексов, 53 пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink.

Раскрыто, как блэкаут в Киеве повлияет на боеспособность ВСУ

Аварийные отключения электричества в Киеве напрямую повлияют на боеспособность Вооруженных сил Украины, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он подчеркнул, что боевые действия направлены на истребление преступников, которые зарабатывают благодаря конфликту.

По его словам, раньше жители украинской столицы поднимали беженцам плату за аренду жилья и «наживались на этом», однако теперь ощутили на себе то, что давно чувствовали жители прифронтовых территорий. Теперь, пояснил он, киевляне сами вынуждены снимать квартиры или бороться за выживание в промерзающих домах.

Российские «Тюльпаны» сровняли с землей важный объект ВСУ

Расчеты минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации военных ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе, сообщили в Минобороны России. Там подчеркнули, что «Тюльпаны» идеально подходят для такого рода работы.

В частности, они предназначены для ликвидации прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений. А также они разрушают объекты с высокой степенью защищенности, на которые нельзя воздействовать орудиями меньшего калибра.

