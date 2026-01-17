Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 18:36

Медведчук раскрыл, как блэкаут в Киеве повлияет на боеспособность ВСУ

Медведчук: аварийные отключения в Киеве напрямую повлияют на боеспособность ВСУ

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Аварийные отключения электричества в Киеве напрямую повлияют на боеспособность Вооруженных сил Украины, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он подчеркнул, что боевые действия направлены на истребление преступников, которые зарабатывают благодаря конфликту, передает ТАСС.

Боевые действия идут не для того, чтобы заморозить простых людей, а для того, чтобы истребить преступников, наживающихся на войне. Безусловно, все это напрямую отражается на боеспособности ВСУ, — отметил Медведчук.

По его словам, раньше жители украинской столицы поднимали беженцам плату за аренду жилья и «наживались на этом», однако теперь ощутили на себе то, что давно чувствовали жители прифронтовых территорий. Теперь, пояснил он, киевляне сами вынуждены снимать квартиры или бороться за выживание в промерзающих домах.

Но следует помнить, что те, кто сегодня страдает, мерзнет, сидит без света, и те, кто наживается на войне, — это разные люди. У последних все в порядке, их такая ситуация вполне устраивает, — обратил внимание политик.

Ранее Медведчук заявлял, что мир на Украине не наступит в 2026 году, поскольку возвращение к довоенной ситуации невозможно. По его словам, текущие реалии изменили регион безвозвратно и обстановка никогда не вернется к той, что была раньше.

