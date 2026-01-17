Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году

Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году Медведчук заявил, что мир на Украине в 2026 году невозможен

Мир на Украине в 2026 году не наступит, поскольку возвращение к довоенной ситуации невозможно, заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с ТАСС. По его словам, текущие реалии изменили регион безвозвратно.

Нет, не будет [мира]. Некоторые ошибочно считают, что мир — это возвращение к довоенному времени, надеются, что все вернется к тому, как было раньше. Этих людей следует разочаровать — ситуация никогда не вернется к исходной, колесо истории нельзя повернуть вспять, — подчеркнул политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Он напрямую связал эту ситуацию с президентом Владимиром Зеленским и его принципиальностью. В частности, американский лидер выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

До этого китайские СМИ отметили, что Зеленский продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией, несмотря на критическую ситуацию на фронте, из-за жесткого контроля со стороны западных стран. Вовлечение наемников и фактический захват Западом контроля над решениями служат доказательством этой зависимости, заявили журналисты.