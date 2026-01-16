Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией, несмотря на критическую ситуацию на фронте, из-за жесткого контроля со стороны западных стран, пишет китайский портал Sohu. Как отметили в издании, глубокое вовлечение иностранных наемников в конфликт и фактический захват Западом контроля над военными решениями в стране служат доказательством этой зависимости.

В этой отчаянной ситуации, когда нет ни людей, ни боеприпасов, глава киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему отказывается вести переговоры с Россией. За этой неадекватной позицией украинского лидера стоят жесткие внешние силы, которые связали ему руки, — заявил источник.

В публикации говорится, что как только киевские власти пытаются начать диалог о мире, внешние силы неизбежно блокируют эту инициативу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью. В частности, американский президент выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.