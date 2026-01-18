«Солнцепеки» сравняли ВСУ с землей: успехи ВС РФ к утру 18 января

Расчет беспилотного аппарата Supercam S350 обеспечил эффективное поражение вражеских позиций ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 18 января?

Расчет беспилотников навел «Солнцепек» на опорный пункт ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью него навели тяжелую огневую систему «Солнцепек» на опорный пункт противника.

«Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск „Центр“ обеспечили наведение на вражеские цели тяжелой огневой системы ТОС-1А „Солнцепек“», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения войск беспилотных систем ведут постоянную воздушную разведку. Они выявляют попытки перемещения противника в любое время суток, добавили в ведомстве.

Укрытия ВСУ в лесополосах не спаслись от меткого удара «Гвоздики»

Артиллерийские расчеты российской группировки «Восток» успешно поразили узлы управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. Цели, замаскированные в лесополосах на территории Запорожской области, были уничтожены огнем самоходных установок «Гвоздика».

«Расчеты самоходных артиллерийских установок „Гвоздика“ группировки „Восток“ нанесли удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника, оборудованным в лесополосах на территории Запорожской области», — сказано в сообщении.

Результатом удара стал сбой в системе управления вражескими дронами на этом направлении, отметили в ведомстве. Это привело к заметному снижению возможностей противника по ведению разведки и нанесению точных ударов, заключили в Минобороны.

Российские военные отразили контратаку бригады ВСУ под Купянском

Военнослужащие Западной группировки войск за минувшие сутки отразили контратаку бригады ВСУ, пытавшуюся прорваться в Купянск, в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он добавил, что за сутки были сбиты в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 29 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены пять бойцов и два пикапа», — сказал он.

Бигма подчеркнул, что также были уничтожены два миномета, 10 наземных роботехнических комплексов, 53 пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink.

Российские «Тюльпаны» сравняли с землей важный объект ВСУ

Расчеты минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации военных ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе, сообщили в Минобороны России. Там подчеркнули, что «Тюльпаны» идеально подходят для такого рода работы.

В частности, они предназначены для ликвидации прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений. А также они разрушают объекты с высокой степенью защищенности, на которые нельзя воздействовать орудиями меньшего калибра.

«Расчеты самоходных минометов „Тюльпан“ 46-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск „Запад“ уничтожили штаб и пункт временной дислокации украинских боевиков в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области», — указали в МО.

