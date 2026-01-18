Укрытия ВСУ в лесополосах не спаслись от меткого расчета «Гвоздики»

Укрытия ВСУ в лесополосах не спаслись от меткого расчета «Гвоздики» Расчеты «Гвоздики» уничтожили скрытые командные пункты дронов ВСУ в лесополосах

Артиллерийские расчеты российской группировки «Восток» успешно поразили узлы управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. Цели, замаскированные в лесополосах на территории Запорожской области, были уничтожены огнем самоходных установок «Гвоздика».

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» группировки «Восток» нанесли удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника, оборудованным в лесополосах на территории Запорожской области, — сказано в сообщении.

Результатом удара стал сбой в системе управления вражескими дронами на этом направлении, отметили в ведомстве. Это привело к заметному снижению возможностей противника по ведению разведки и нанесению точных ударов, заключили в Минобороны.

Ранее расчет беспилотного аппарата Supercam S350 обеспечил эффективное поражение вражеских позиций ВСУ. Военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью него навели тяжелую огневую систему «Солнцепек» на опорный пункт противника.