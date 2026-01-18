Укрытия ВСУ в лесополосах не спаслись от меткого расчета «Гвоздики»

Артиллерийские расчеты российской группировки «Восток» успешно поразили узлы управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. Цели, замаскированные в лесополосах на территории Запорожской области, были уничтожены огнем самоходных установок «Гвоздика».
Результатом удара стал сбой в системе управления вражескими дронами на этом направлении, отметили в ведомстве. Это привело к заметному снижению возможностей противника по ведению разведки и нанесению точных ударов, заключили в Минобороны.
Ранее расчет беспилотного аппарата Supercam S350 обеспечил эффективное поражение вражеских позиций ВСУ. Военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью него навели тяжелую огневую систему «Солнцепек» на опорный пункт противника.