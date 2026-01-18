Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 05:49

Расчет беспилотников навел «Солнцепек» на опорный пункт ВСУ

БПЛА Supercam S350 обеспечил наведение «Солнцепека» на опорный пункт ВСУ

ТОС-1А «Солнцепек» ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Расчет беспилотного аппарата Supercam S350 обеспечил эффективное поражение вражеских позиций ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью него навели тяжелую огневую систему «Солнцепек» на опорный пункт противника.

Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обеспечили наведение на вражеские цели тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения войск беспилотных систем ведут постоянную воздушную разведку. Они выявляют попытки перемещения противника в любое время суток, добавили в ведомстве.

Ранее российские войска использовали термобарические системы залпового огня для обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» нанесли удары на Красноармейском направлении в зоне СВО.

До этого расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» из состава 35-й общевойсковой армии нанес мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области. В результате попадания были разрушены инженерные укрепления и заглубленные бункеры противника.

ВС РФ
Солнцепек
ВСУ
БПЛА
