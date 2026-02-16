Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 16:19

Появились кадры «испепеляющих» ударов «Солнцепека» по опорным пунктам ВСУ

«Солнцепек» и FPV-дроны нанесли сокрушительный удар по опорным пунктам ВСУ

Боевой расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Боевой расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Фото: МО РФ
В Сети опубликовали кадры работы тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», действовавшей в связке с беспилотниками, передает Telegram-канал «Изнанка». В операции участвовали бойцы подразделения группировки войск «Запад». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Судя по видео сначала ТОС нанес удар по опорным пунктам 115-й бригады ВСУ, выпустив пакет реактивных снарядов. Затем по целям отработали FPV-дроны, оснащенные термобарическими боеприпасами. В результате атаки здания, в которых находились украинские военнослужащие, получили серьезные повреждения и полностью разрушились.

Ранее туман помог российским штурмовикам при освобождении Покровки в Сумской области. Противнику же такие погодные условия помешали наладить оборону: из-за плохой видимости операторы БПЛА не смогли передавать информацию о передвижениях штурмовиков и наносить удары.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что в ближайшем будущем ВСУ не смогут восполнить потери на фронте. Патовое положение армии противника эксперт объяснил спорными решениями главнокомандующего Александра Сырского.

СВО
ВСУ
Солнцепек
дроны
