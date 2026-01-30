Опубликованы кадры массированного удара «Солнцепеками» по ВСУ в зоне СВО Кадры удара ТОС «Солнцепек» по ВСУ в районе Старицы появились в Сети

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» были задействованы для уничтожения позиций 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Старицы, сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с военными из группировки российских войск «Север». На опубликованном видео термобарические боеприпасы полностью разрушили вражеские опорные пункты в лесополосе. Кадры запечатлели не менее девяти ударов.

«Солнцепеки» «северян» уничтожили позиции ВСУ в районе Старицы, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что расчет беспилотного аппарата Supercam S350 обеспечил эффективное поражение вражеских позиций ВСУ. Военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью него навели тяжелую огневую систему «Солнцепек» на опорный пункт противника.

До этого стало известно, что российские войска использовали термобарические системы залпового огня для обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» нанесли удары на Красноармейском направлении в зоне СВО. Атака на опорные пункты ВСУ была совершена с расстояния до 20 километров.