15 января 2026 в 06:32

«Солнцепек» и «Тосочка» не оставили ВСУ шансов на ротацию в зоне СВО

Минобороны РФ: российские силы термобарическими ударами сорвали ротацию ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские войска использовали термобарические системы залпового огня для обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» нанесли удары на Красноармейском направлении в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака на опорные пункты ВСУ была совершена с расстояния до 20 километров. Эти действия сорвали плановую ротацию украинских подразделений на линии соприкосновения. Применение объемно-детонирующих боеприпасов позволило поражать живую силу противника даже в укрепленных укрытиях.

В зоне попадания снаряда образовывается избыточное давление, высокая температура. Приходили отзывы от пехоты, что на месте попадания все выжжено, ничего живого просто не остается. У противника нет шансов где-либо спрятаться, — рассказал командир одного из взводов, старший лейтенант Гамзат Джамалудинов.

Как отметили в военном ведомстве, точные попадания нанесли значительные разрушения и создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Применение тяжелых огнеметных систем является частью тактики по срыву логистики и управления силами противника.

Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» из состава 35-й общевойсковой армии нанес мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области. В результате попадания были разрушены инженерные укрепления и заглубленные бункеры противника.

