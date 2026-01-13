«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» из состава 35-й общевойсковой армии нанес мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры. В результате попадания были разрушены инженерные укрепления и заглубленные бункеры противника.

Расчет ТОС «Солнцепек» 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» разрушил инженерные сооружения и заглубленные бункеры вместе с оборудованием и живой силой ВСУ в Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО за сутки уничтожила 11 авиабомб, 207 БПЛА и два снаряда РСЗО HIMARS. Российские военные также нанесли удары по складам с беспилотниками ВСУ и базам, где находились украинские бойцы и иностранные наемники.

До этого стало известно, что украинские военные на передовой в беседах с западными СМИ описывают массированные атаки российских истребителей Су-34 планирующими бомбами как «врата ада». По их словам, взрывное оружие весом до 500 кг уничтожает подземные бункеры, а потери личного состава достигают 80–90%.