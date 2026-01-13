Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 17:55

«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео

МО РФ показало момент запуска ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ в Запорожье

«Солнцепек» «Солнцепек» Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» из состава 35-й общевойсковой армии нанес мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры. В результате попадания были разрушены инженерные укрепления и заглубленные бункеры противника.

Расчет ТОС «Солнцепек» 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» разрушил инженерные сооружения и заглубленные бункеры вместе с оборудованием и живой силой ВСУ в Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО за сутки уничтожила 11 авиабомб, 207 БПЛА и два снаряда РСЗО HIMARS. Российские военные также нанесли удары по складам с беспилотниками ВСУ и базам, где находились украинские бойцы и иностранные наемники.

До этого стало известно, что украинские военные на передовой в беседах с западными СМИ описывают массированные атаки российских истребителей Су-34 планирующими бомбами как «врата ада». По их словам, взрывное оружие весом до 500 кг уничтожает подземные бункеры, а потери личного состава достигают 80–90%.

Солнцепек
ВС РФ
ВСУ
удары
СВО
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забудьте оливье: салат с гребешками для праздника за 20 минут
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.