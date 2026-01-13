Названо число сбитых за сутки снарядов HIMARS Минобороны сообщило об уничтожении 207 БПЛА и двух снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки уничтожила 11 авиабомб, 207 БПЛА и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Российские военные также нанесли удары по складам с беспилотниками ВСУ и базам, где находились украинские бойцы и иностранные наемники.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные на передовой в беседах с западными СМИ описывают массированные атаки российских истребителей Су-34 планирующими бомбами как «врата ада». По их словам, взрывное оружие весом до 500 кг уничтожает подземные бункеры, а потери личного состава достигают 80–90%.

В Минобороны до этого сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России атаковал скопление личного состава и техники ВСУ. Удар произошел в зоне ответственности Южной группировки войск.