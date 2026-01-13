Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:21

Названо число сбитых за сутки снарядов HIMARS

Минобороны сообщило об уничтожении 207 БПЛА и двух снарядов HIMARS

HIMARS HIMARS Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российская ПВО за сутки уничтожила 11 авиабомб, 207 БПЛА и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Российские военные также нанесли удары по складам с беспилотниками ВСУ и базам, где находились украинские бойцы и иностранные наемники.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные на передовой в беседах с западными СМИ описывают массированные атаки российских истребителей Су-34 планирующими бомбами как «врата ада». По их словам, взрывное оружие весом до 500 кг уничтожает подземные бункеры, а потери личного состава достигают 80–90%.

В Минобороны до этого сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России атаковал скопление личного состава и техники ВСУ. Удар произошел в зоне ответственности Южной группировки войск.

авиабомбы
HIMARS
ВСУ
БПЛА
Минобороны
СВО
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.