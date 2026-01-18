Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 06:06

Российские военные отразили контратаку бригады ВСУ под Купянском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие Западной группировки войск за минувшие сутки отразили контратаку бригады ВСУ, пытавшуюся прорваться в Купянск, в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он добавил, что за сутки были сбиты в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 29 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены пять бойцов и два пикапа, — сказал он.

Бигма подчеркнул, что также были уничтожены два миномета, 10 наземных роботехнических комплексов, 53 пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink.

Ранее расчеты минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации военных ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе, о чем информировали в Минобороны России. Там подчеркнули, что «Тюльпаны» идеально подходят для такого рода работы. В частности, они предназначены для ликвидации прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.

ВС РФ
ВСУ
военные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Праздники закончились: 10 рецептов для возвращения легкости и формы
В Британии рассказали о связи США с министром Венесуэлы против Мадуро
Точный авиаудар стер с лица земли военкомат под Сумами
Аналитик назвала альтернативу вкладам при снижении доходности
19 января — Крещение Господне: история, традиции и сила святой воды
Медведчук раскрыл промах Зеленского по вопросу территорий
Морозы до 32 и ветер: какой будет погода в Москве и Петербурге 19–25 января
Раскрыты объекты США, находящиеся под угрозой удара ЕС из-за Гренландии
Почему началась блокада Ленинграда: причины и предпосылки
«Не считаясь с жертвами»: в Киеве заявили о возможной тотальной мобилизации
Климатолог раскрыл главный «двигатель» глобального потепления
Три российских аэропорта закрыли небо
Матвиенко ответила на слова Каллас о якобы нападении России на 19 стран
ВСУ попытались атаковать шесть районов Ростовской области
В Киеве выступили за отказ Украины от притязаний на Донбасс
«Солнцепеки» сравняли ВСУ с землей: успехи ВС РФ к утру 18 января
Укрытия ВСУ в лесополосах не спаслись от меткого расчета «Гвоздики»
Российские военные отразили контратаку бригады ВСУ под Купянском
Новая «Нива»: как изменилась легенда в 2026 году — стоит ли ее покупать
К чему снится копать картошку: богатство или беды впереди?
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.