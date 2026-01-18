Военнослужащие Западной группировки войск за минувшие сутки отразили контратаку бригады ВСУ, пытавшуюся прорваться в Купянск, в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он добавил, что за сутки были сбиты в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 29 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены пять бойцов и два пикапа, — сказал он.

Бигма подчеркнул, что также были уничтожены два миномета, 10 наземных роботехнических комплексов, 53 пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink.

Ранее расчеты минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации военных ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе, о чем информировали в Минобороны России. Там подчеркнули, что «Тюльпаны» идеально подходят для такого рода работы. В частности, они предназначены для ликвидации прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.