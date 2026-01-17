Новые победы России и шанс для бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 17 января

Украина потеряла еще два села, ВСУ не удалось втихую вывезти HIMARS, FPV-дрон «Бумеранг» дает противнику шанс выжить, а украинские волонтеры пошли в отказ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 января, читайте в материале NEWS.ru.

Успехи на СВО: Киев теряет все больше

Российские бойцы заняли населенные пункты Приволье в Донецкой Народной Республике и Прилуки в Запорожской области. Успеха добились военнослужащие Южной группировке войск и подразделениям «Востока» соответственно.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области», — говорится в сообщениях министерства.

За минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 1305 бойцов. Большинство — в зоне ответственности группировки «Центра» — более 440 военных. Еще 225 были ликвидированы в районе дислокации Южной группировки.

Кроме того, за сутки были сбиты две ракеты «Нептун» и 214 беспилотников. Также российские войска атаковали ключевые объекты энергетики, транспортной инфраструктуры ВСУ и места дислокации украинских формирований в 167 районах. Для ударов использовалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сообщении.

Силы ВСУ худеют: ВС России наносят успешные удары

Стало известно об успешной операции ВС РФ по ликвидации эвакуационной группы ВСУ, которая пыталась вывезти подбитую систему залпового огня HIMARS. По данным источникам из силового ведомства, это произошло в Черниговской области.

HIMARS Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

«После уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS противник предпринял попытку эвакуировать установку в тыл», — отметил он.

Telegram-канал SHOT, в свою очередь, опубликовал видео, на котором запечатлели ликвидацию укрытия диверсантов ВСУ в приграничье. По информации авторов, из здания координировались обстрелы Белгородской области. Известно, что противника выдал дым из затопленной печки. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Агитация от «Бумеранга»: бойцам ВСУ помогают сдаться

Российские военные используют в зоне СВО разработанный в Москве FPV-дрон «Бумеранг». Как рассказал инструктор с позывным Биткоин, беспилотник выполняет функции «летающего замполита» — сбрасывает агитационные листовки и оповещает украинских военных о возможности добровольной сдачи в плен.

«Дрон применяется для доставки нашим бойцам провизии и боеприпасов, дистанционного минирования, а также, как показала практика, может стать нештатным агитатором и летающим замполитом», — отметил он.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, «Бумеранги» успешно сбрасывают агитационные листовки и сообщают солдатам ВСУ о возможности сложить оружие из-за высокой помехозащищенности. Историк войск ПВО подчеркнул, что «Бумерангов» выделяет их на фоне других БПЛА в распространении спецпропаганды.

«ВС РФ успешно используют дроны „Бумеранг“ для воздействия на противника путем разбрасывания листовок и использования громкоговорителей с призывом о сдаче в плен. Такие задачи могут решать и другие дроны, но благодаря тому, что у „Бумеранга“ есть возможность преодоления системы РЭБ противника, цель упрощается. Обычный дрон может быть подавлен, но „Бумеранги“, в случае потери канала управления, разворачиваются и возвращаются на исходную позицию», — заявил Кнутов.

Разлад в рядах ВСУ: противник грызется

Волонтеры из Украины отказались поставлять беспилотники для 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, сообщили российские силовики. Это произошло на территории Сумской области.

Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В Краснопольском районе подразделения 119-й ОБр теробороны испытывают острую нехватку БПЛА всех типов. Украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам», — отметил он.

Также появилась информация, что ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область. Источник утверждает, что в регион, в том числе, отправляют спецподразделения Главного управления разведки Украины.

«Противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР», — отметил собеседник.

Источник добавил, что ВСУ начали переброску резервов на фоне нехватки личного состава и высоких потерь. Кроме того, украинские войска отступают с занимаемых позиций и минируют брошенные окопы.

