Российские бойцы уничтожили «эвакуаторов» ВСУ при попытке вывезти HIMARS ВС России уничтожили украинскую группу при попытке вывезти РСЗО HIMARS

Вооруженные силы России ликвидировали эвакуационную группу ВСУ при попытке вывезти подбитую систему залпового огня HIMARS, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит РИА Новости, инцидент произошел в Черниговской области.

После уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS противник предпринял попытку эвакуировать установку в тыл, — отметил он.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, за ликвидацию цели отвечал расчет БПЛА «Герань». При первом ударе возникла вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки. Когда вражеский расчет РСЗО пытался эвакуироваться, был нанесен второй удар.

До этого артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. Военнослужащие войск беспилотных систем также обнаружили и уничтожили несколько единиц вражеской автомобильной техники и квадроциклов.