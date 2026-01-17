Российские бойцы уничтожили «эвакуаторов» ВСУ при попытке вывезти HIMARS

Вооруженные силы России ликвидировали эвакуационную группу ВСУ при попытке вывезти подбитую систему залпового огня HIMARS, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит РИА Новости, инцидент произошел в Черниговской области.
После уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS противник предпринял попытку эвакуировать установку в тыл, — отметил он.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, за ликвидацию цели отвечал расчет БПЛА «Герань». При первом ударе возникла вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки. Когда вражеский расчет РСЗО пытался эвакуироваться, был нанесен второй удар.
До этого артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. Военнослужащие войск беспилотных систем также обнаружили и уничтожили несколько единиц вражеской автомобильной техники и квадроциклов.