Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун» и 200 дронов

Российские средства ПВО уничтожили 214 украинских беспилотников самолетного типа за сутки, сообщили в Минобороны РФ. Помимо дронов, военные ликвидировали две ракеты большой дальности «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», — указано в официальной сводке.

За день до этого российские силы ПВО отразили массированную атаку дронов в небе над несколькими регионами. Уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. В Министерстве обороны уточнили, что больше всего дронов было сбито в небе над Белгородской областью — 16 целей.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.