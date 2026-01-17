Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 12:17

Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун» и 200 дронов

Минобороны РФ: средства ПВО сбили две ракеты «Нептун» и 214 дронов ВСУ

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Российские средства ПВО уничтожили 214 украинских беспилотников самолетного типа за сутки, сообщили в Минобороны РФ. Помимо дронов, военные ликвидировали две ракеты большой дальности «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», — указано в официальной сводке.

За день до этого российские силы ПВО отразили массированную атаку дронов в небе над несколькими регионами. Уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. В Министерстве обороны уточнили, что больше всего дронов было сбито в небе над Белгородской областью — 16 целей.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

