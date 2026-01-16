В небе над российскими регионами отразили групповую атаку БПЛА Минобороны: за вечер ПВО сбила 23 украинских беспилотника над регионами России

В период с 18:00 по 23:00 мск силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Больше всего дронов было сбито в небе над Белгородской областью — 16 целей.

С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Курской области, один — над территорией Республики Крым, один — над акваторией Черного моря, — сказано в публикации.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. В частности, по данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями.