Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян

Юморист и телеведущий Михаил Галустян рассказал, что после развода в его личной жизни произошли изменения, сейчас его сердце несвободно. Что об этом известно, зачем Галустяну гражданство Армении, почему он больше не общается с коллегой Сергеем Светлаковым?

Что известно о личной жизни Галустяна

По словам Галустяна, в этом году он намерен уделить особое внимание личной жизни. Имя своей новой избранницы он раскрывать не стал, оставив эту деталь в тайне от поклонников и журналистов.

«Любви все возрасты покорны! И мое сердце сейчас занято», — сказал юморист.

Галустян объявил о разводе с супругой Викторией Штефанец в апреле 2025 года после 18 лет брака. У пары две дочери — 13-летняя Элина и 15-летняя Эстелла. Комментируя расставание, комик назвал это «естественным этапом жизни». При этом в прессе его подозревали в романе с визажисткой.

Галустян подчеркнул, что развод с женой никак не сказался на общении с двумя дочками.

«В наших отношениях с девочками ничего не изменилось. Мы постоянно на связи, я участвую в их жизни, поддерживаю их», — заверил артист.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Галустян не общается со Светлаковым

В недавнем интервью Галустян признался, что их пути с юмористом Сергеем Светлаковым разошлись.

«К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, проектов совместных не намечается. У Сережи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь. Но мы всегда с большим трепетом и теплом вспоминаем былые годы, когда мы вместе работали. Очень плодотворная, насыщенная работа была», — сообщил он.

При этом иногда артисты все же встречаются на съемочной площадке. Например, в марте 2025 года вышел фильм «Наша Russia. 8 марта» с участием Галустяна и Светлакова, а в декабре — «Невероятные приключения Шурика».

Актеры были выпускниками КВН и вместе работали над многими популярными проектами. Наиболее известные из них — шоу «Наша Russia» (2006–2011) и «Русские не смеются» (2019).

Михаил Галустян (слева) и Сергей Светлаков Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Зачем Галустяну гражданство Армении, слова об СВО

Галустян активно показывает свою политическую позицию. Он участвовал в поддержке Владимира Путина во время президентских выборов в 2012 и 2018 годах. В 2022-м Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление Галустяна военным летчикам.

Также он говорил, что события на Украине срежиссированы теми, кто хочет ослабить Киев и Москву и натравить страны друг на друга.

«Я верю, что украинский народ сможет понять, как жестко его подставили на Майдане, прогонит своих олигархов, которые отдают приказы убивать мирных граждан, и снова сможет жить в мире друг с другом и с нами», — высказывался юморист.

Однако поклонников смутил факт, что в 2023 году Галустян получил второе гражданство — Армении. Это связали с СВО и заподозрили, что комик собрался эмигрировать. Однако он отверг эти домыслы и заявил, что не планирует покидать Россию.

«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина, и точка», — написал Галустян на своей странице в соцсетях.

Как живет Галустян

Артист продолжает участвовать в различных телепередачах в России. Галустян снимается в кино, занимается озвучкой и ведет реалити-шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ вместе с Ольгой Бузовой.

С 2019 года шоумен поет под псевдонимом Super Жорик.

