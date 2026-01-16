В Сети появилось видео с «возмездием» за обстрелы Белгородчины

В Сети появилось видео с «возмездием» за обстрелы Белгородчины Ликвидация центра координации ВСУ по обстрелу Белгородчины попала на видео

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлели ликвидацию укрытия диверсантов Вооруженных сил Украины в приграничье. По информации авторов, из здания координировались обстрелы Белгородской области. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

На канале сообщили, что диверсантов выдал дым из затопленной печки. Российские военные также обнаружили на месте дислокации ВСУ площадку для взлета FPV-дронов. ВС России разгромили пункт, в результате ликвидировано до трех украинских бойцов, уточнили на канале.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что грядущие морозы позволят ВС РФ стремительнее продвигаться в зоне СВО за счет замерзших рек. Он пояснил, что лед скует Днепр и более мелкие водоемы, которые украинские войска сейчас используют как линии обороны.

До этого в Минобороны России рассказали, что российская авиация поразила переправу ВСУ через реку в Харьковской области ударами авиабомб ФАБ-500. По данным ведомства, украинские войска использовали мост для переброски техники, войск и грузов военного назначения. В результате атаки переправа была полностью уничтожена.