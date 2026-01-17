Военэксперт объяснил необычное применение FPV-дронов «Бумеранг»

FPV-дроны «Бумеранг» успешно сбрасывают агитационные листовки и сообщают солдатам Вооруженных сил Украины о возможности сложить оружие из-за высокой помехозащищенности, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По словам историка войск ПВО, преимущество «Бумерангов» выделяет их на фоне других БПЛА в распространении спецпропаганды.

ВС РФ успешно используют дроны «Бумеранг» для воздействия на противника путем разбрасывания листовок и использования громкоговорителей, с призывом о сдаче в плен. Такие задачи могут решать и другие дроны, но благодаря тому, что у «Бумеранга» есть возможность преодоления системы РЭБ противника, то цель упрощается. Обычный дрон может быть подавлен, но «Бумеранги», в случае потери канала управления, разворачиваются и возвращаются на исходную позицию, — заявил Кнутов.

Ранее российский инструктор с позывным Биткоин сообщил, что Вооруженные силы России применяют«Бумеранг» в зоне спецоперации на Украине в виде «летающего замполита» для сброса агитационных листовок. По его словам, также БПЛА оповещает противников о возможности добровольной сдачи в плен.