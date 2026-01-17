Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 08:45

Бригаде ВСУ отказали в экстренной помощи с БПЛА под Сумами

Украинские волонтеры отказались помочь бригаде ВСУ с беспилотниками под Сумами

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские волонтеры не захотели помогать 119-ой отдельной бригаде теробороны ВСУ с поставкой БПЛА, сообщили в силовых структурах России. По словам источника, которые приводит ТАСС, инцидент произошел в Сумской области.

В Краснопольском районе подразделения 119-й ОБР теробороны испытывают острую нехватку БПЛА всех типов. Украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам, — отметил он.

Также источник в российских силовых структурах рассказал, что на различных направлениях СВО были ликвидированы пять офицеров украинской армии. Один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады «Лють».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, за ликвидацию цели отвечал расчет БПЛА «Герань».

При первом ударе возникла вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки. Когда вражеский расчет РСЗО пытался эвакуироваться, был нанесен второй удар. После этого появилась информация, что российские солдаты ликвидировали эвакуационную группу ВСУ при попытке вывезти подбитую систему залпового огня HIMARS.

