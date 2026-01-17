Киев готовят к штурму? Что происходит в столице Украины, планы ВС РФ

Власти призвали украинцев покинуть Киев, в город завозят дрова и полевые кухни. Что происходит в столице Украины, почему считают, что ВС РФ могут начать новый штурм, откуда будет удар?

Что происходит в Киеве, коммунальная катастрофа в морозы

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил, что Киев сейчас переживает самую сложную зиму с начала СВО. По его словам, запасов топлива в стране хватит на 20 дней, а регионы Украины полностью провалили подготовку к экстремальным холодам.

Зимой 2026 года ВС РФ каждую ночью успешно наносят воздушные удары по критической инфраструктуре Украины. По словам Шмыгаля, в стране якобы не осталось ни одной неповрежденной электростанции.

Автор Telegram-канала «Сам себе энергетик» Алексей Москалев считает, что украинский министр врет.

«Если прям так и сформулировал, то врет. Если брать чисто по количеству, то большую часть электростанций вообще не трогали. Другое дело по мощности, тут да. Хотя две из числа самых мощных не трогали вообще: Южно-Украинскую АЭС (3 ГВт) и Ровненскую АЭС (2,88 ГВт)», — отметил Москалев.

По его словам, Украине не хватает электричества не из-за ударов ВС РФ по электростанциям, а из-за повреждения электросетей и постоянной продажи электричества за рубеж. ДТЭК и Минэнерго Украины зарабатывали на экспорте даже после самых мощных ударов России по энергетике.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины Фото: Andreas Stein/dpa/Global Look Press

Почему жители покидают Киев, какова ситуация в столице Украины

Мэр Киева Кличко призвал население Киева покинуть город из-за самого тяжелого энергетического кризиса с 2022 года. Одновременно он заявил, что большая часть оставшихся без отопления многоквартирных домов подключена к сети; лишь около 100 зданий остаются без тепла.

«Это первый случай в истории нашего города, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — сказал он.

После новой серии ударов в 2026 году население Киева столкнулось с отключениями электроснабжения на 18–20 часов в сутки. Из-за отсутствия отопления в город завозят дрова и полевые кухни, которые должны поддерживать «пункты незламности». Между тем в соцсетях украинцы проклинают Кличко и его администрацию, которая ничего не подготовила на случай критического положения в столице и теперь предлагает киевлянам просто уезжать.

«Укргидрометцентр» сообщил, что на Украине в ближайшие дни сохранятся сильные морозы до минус 25 градусов, ночью в Киеве ожидается минус 16–19, днем — минус 9–13.

В комментариях Telegram предположили, что население хотят вытеснить из Киева не из-за морозов: сейчас на Украине нет мест, где подача электричества и отопления была бы стабильной. На самом деле киевская военная администрация готовится к возможному штурму города со стороны ВС РФ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как Киев готовят к обороне в 2026 году, когда ожидается наступление ВС РФ

Многочисленные источники в СМИ и Telegram как в России, так и на Украине и Западе отмечают, что в начале 2026 года нет никаких признаков подготовки Киева к прекращению конфликта. Так, отмечается, что президент Владимир Зеленский провел перестановки в силовых структурах: начальником офиса президента назначили террориста Кирилла Буданова, на его место поставили Олега Иващенко, а главой СБУ вместо «непокорного» Малюка стал Евгений Хмара; подозревают, что для новых руководителей силовых структур Украины приоритетом на ближайшее время может стать терроризм в России.

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press

Одновременно Зеленский начал борьбу за переизбрание на пост президента Украины: источники Politico связывают с этим возбуждение антикоррупционными органами дела против лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

Между тем новый министр обороны Украины Михаил Федоров объявил, что приоритетом на 2026 год станет усиление мобилизации для наращивания состава штурмовых бригад. Таким образом, утверждают политологи, Москва и Киев очень далеки от заключения мирного соглашения.

Вместо этого на Украине ожидают нового сухопутного наступления России на севере страны. Предположительно, главной целью станет Киев как наиболее чувствительная точка. Ранее президент Владимир Путин утверждал, что украинские власти сразу «осмелели» после отвода ВС РФ от Киева в апреле 2022 года в порядке «жеста доброй воли». Тогда российские военные занимали позиции непосредственно на подступах к городу.

Источники украинского Telegram-канала «Легитимный» предполагают, что в 2026 году ВС РФ могут вновь прорваться к Киеву.

«В первой половине 2026 года русские хотят пустить в наступление „танковый кулак“, состоящий в основном из танков Т-90, T-80БВМ и Т-72 с установленной на них новой активной защиты „Арена-М“ русской разработки. Также на танках будет установлена новая РЛС для обнаружения дронов. Это будет показательное контрнаступление с большим прорывом обороны ВСУ», — утверждают источники.

Вооруженные силы РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Предположительно, ВС РФ могут ударить «танковым кулаком» на новом направлении, в Черниговской или на самом севере Сумской области. Расстояние оттуда до Киева составляет около 300 км.

«Появление танков с такой защитой от дронов может кардинально изменить ход событий и дать ВС РФ преимущество», — считает «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

