России грозит крупный теракт? Предупреждение США, повторится ли «Крокус»

Госдеп призвал всех американцев немедленно покинуть Россию. Что произошло, повторится ли теракт, подобный случившемуся в «Крокус Сити», есть ли угроза новых терактов, сколько их было в 2025 году?

Что за предупреждение опубликовал Госдеп США

Госдепартамент США продлил действие предупреждения о «высшей степени опасности» для американцев в России. Индикатор опасности на сайте остается на максимальном четвертом уровне.

«Американцам необходимо немедленно покинуть Россию из-за возможности террористических атак», — сообщил Госдеп США.

При чем здесь «Крокус», предупредили ли тогда США об угрозе

Госдеп США прямо говорит об угрозе терроризма на примере теракта в «Крокус Сити Холле», который был совершен 22 марта 2024 года.

Вашингтон утверждает, что заранее «очень конкретно» предупредил Россию о подготовке теракта: якобы даже дали непосредственное указание на то, что «Крокус Сити Холл» может стать целью. Аналогичную информацию, полученную в ходе допросов террористов, России передал Иран.

За несколько дней до теракта президент Владимир Путин назвал предупреждения Запада «провокационными заявлениями», призванными посеять панику в России.

Впоследствии глава ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин утверждали, что переданные США данные содержали «слишком общую информацию», и американцы не захотели раскрывать свои источники. По ряду утверждений, это было связано с тем, что после теракта исполнители устремились в сторону границы Украины; дальнейшее расследование показало, что Киев принимал участие в подготовке теракта.

Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В сентябре этого года Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия в состоянии реагировать на любые существующие и новые угрозы.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер», — подчеркнул Путин.

Кто угрожает России в 2026 году, недавние теракты

США отмечают угрозу, которую несут для России действия Киева.

«Удары БПЛА и взрывы происходят как около границы, так и под Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом и другими крупными городами. Группировка „ИГИЛ-Хорасан“ (признана террористической и запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в „Крокусе“. Были также нападения на храмы и синагоги в Дагестане», — указывает госдеп.

При этом в сообщении США не упоминаются недавние теракты в Москве, в том числе убийство генерала Фанила Сарварова 22 декабря и подрыв полицейских 24 декабря в нескольких сотнях метров от места его гибели.

Не упоминается также активная деятельность украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), которые используют нанятых в интернете случайных людей («дропов») для совершения нападений. Именно их подозревают в размещении во дворах и около детских площадок опасных предметов, один из которых оторвал руку мальчику 11 ноября.

Следует отметить, что значительную часть терактов удается предотвратить российским силовикам.

Так, накануне Нового года был предотвращен теракт в школе в Адыгее;

26 декабря в Ставрополе задержали девушку, которая пыталась взорвать офицера Минобороны;

24 декабря ликвидировали «дропа», который пытался взорвать нефтепровод «Транснефти»;

17 декабря предотвратили теракт в здании администрации Волгодонска и нападение заключенных-экстремистов на колонию в Ростовской области;

16 декабря был предотвращен теракт, который завербованные подростки хотели устроить на нефтепроводе «Дружба»;

а в начале декабря сразу два покушения против офицеров Минобороны РФ и Черноморского флота, которые готовили гражданин Украины и приезжий из Забайкалья.

Согласно данным Национального антитеррористического комитета (НАК), на начало декабря 2025 года в России были предотвращены 273 теракта, задержали более 2 тысяч боевиков, 24 преступника были ликвидированы.

