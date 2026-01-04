Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 14:36

Судьба Мадуро стала «сигналом» для Зеленского? Что ждет президента Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Владимир Зеленский публично поддержал нападение США на Венесуэлу, однако на Западе видят в этом нехороший сигнал для Киева. Что сказал Зеленский, стоит ли ему опасаться похищения, что за сигнал увидели на Украине?

Какой «сигнал» для Зеленского увидели в похищении Мадуро

Власти в Киеве публично приветствовали внезапное нападение США на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро. Германская Berliner Zeitung пишет, что действия президента США Дональда Трампа дали киевскому руководству во главе с Владимиром Зеленским четкий сигнал.

На Западе ожидали, что на Украине будут рады падению Мадуро, ведь Венесуэла является союзником России.

«Как и свержение Асада год назад, похищение Мадуро показывает, что возможности России влиять на международную обстановку сейчас ограничены», — утверждает Berliner Zeitung.

Однако украинцы не радуются. Военнослужащий ВСУ Максим назвал ситуацию в Венесуэле «приглашением» для Китая. Трамп показал всему миру, что страны имеют право решать свои проблемы военными методами, как Россия в ходе СВО.

«Нам послали сигнал гораздо хуже, чем любые проволочки в мирных переговорах. К тому же у нас проблемы на фронте», — заявил украинский военный.

Между тем Трамп ясно дал понять, что на Венесуэле останавливаться не намерен. В ближайшее время силовые действия могут быть предприняты против Кубы, Колумбии и Мексики. Везде целью будет смещение действующего руководства и подчинение страны США.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

«США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться», — прокомментировал сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Что сказал Зеленский о похищении Мадуро

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил похищение Мадуро. Он отметил, что Трамп назвал переизбранного в 2024 году президента Венесуэлы диктатором.

«Если так можно поступать с диктаторами, то США знают, что делать дальше», — заявил Зеленский журналистам.

В Сети немедленно напомнили: самого Зеленского Трамп назвал диктатором год назад.

«Без выборов Зеленский является диктатором, и ему лучше пошевелиться [с заключением мирного соглашения с Россией], иначе у него не останется страны. Я люблю Украину, но действия Зеленского были просто ужасны, его страна разрушена», — объявил Трамп 19 февраля в Truth Social.

Журналист и политтехнолог Роман Газенко обратил внимание на заявления Трампа о том, что конфликт России с Украиной идет с применением примитивных средств.

«Означает ли это „делай как я“? То есть он развязал руки [России]. Продолжат ли Зе и компания спокойно спать в своих постелях после операции США в Венесуэле — это вопрос на засыпку от Трампа российскому руководству», — объявил Газенко.

Военный блогер Александр Картавых утверждает, что действия Трампа развязали руки всему миру.

«Одни Трампа хвалят, вторые ругают. А надо конспектировать. Потому что „что позволено Юпитеру“ — то новый планетарный положняк. И теперь Си может разгромить Тайвань, а мы можем похитить Зеленского и судить его в Хамовническом суде города Москвы, например. Нам подтащили такой прям ПРЕЦЕДЕНТИЩЕ, который развязывает руки во многих аспектах», — объявил Картавых.

Кто осудил и кто поддержал нападение на Венесуэлу и похищение Мадуро

Россия применила новый БПЛА? Удары по Украине 4 января, три «Искандера»

Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря

Николас Мадуро
Дональд Трамп
похищения
Венесуэла
новости
международное право
Валентин Меликов
В. Меликов
