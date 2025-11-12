Взрыв в Красногорске 11 ноября: что с ребенком, факты, это теракт СБУ?

Уголовное дело возбудили после взрыва в подмосковном Красногорске, где пострадал девятилетний ребенок. В каком состоянии мальчик, что известно об обстоятельствах взрыва, подтвердилась ли версия о теракте Службы безопасности Украины?

Что стало известно о теракте в Красногорске

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство общеопасным способом после взрыва в подмосковном Красногорске.

На текущий момент установлено, что вечером 11 ноября мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. После этого произошла детонация, ребенок получил телесные повреждения.

Как рассказал СМИ тренер спортивной школы, где занимается мальчик, школьник шел на тренировку и заметил сверток на детской площадке. Блогер Олег Царев опубликовал аудиорассказ очевидца, который сразу предположил, что за взрыв несут ответственность спецслужбы Украины.

«Когда тренировка закончилась, мы выходили на улицу. Там мальчик, зовут его Глеб, 2015 года рождения, мальчику девять лет. Шел на тренировку по кикбоксингу, и на детской площадке лежат деньги. Он наклонился поднять, а там мина-ловушка под деньгами, ему оторвало пальцы на правой руке. Весь в кровище, вызвали скорую помощь, приехала военная полиция. <…> Если одна такая мина-ловушка есть, то, наверное, много их разбросали, поэтому надо довести до детей — не поднимать ни телефоны, ни деньги, ни игрушки», — объявил очевидец.

После взрыва ребенку оказали первую помощь, после чего отправили на скорой в больницу. Свидетели рассказали, что им пришлось подбирать пальцы правой руки, оторванные взрывом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с ребенком, который подорвался в Красногорске

Пострадавший мальчик был госпитализирован с травматической ампутацией трех пальцев правой руки и разрывом фаланги еще одного пальца. Кроме того, он получил тяжелые раны правой кисти. Некоторые источники утверждают, что его левая рука сломана.

Ребенка госпитализировали в детский центр имени Рошаля и срочно провели операцию. Mash пишет, что операция продолжалась шесть часов. Пальцы пришлось частично ампутировать, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Перед операцией мальчик успокаивал маму и просил ее не плакать.

По словам Мишоновой, школьник находится в тяжелом состоянии. Между тем в больнице заявили СМИ, что «все стабильно» и ребенок спит в палате.

Что известно о бомбе, которой взорвали ребенка в Красногорске

Очевидцы рассказали, что взрывное устройство было в свертке десятирублевых купюр и представляло собой металлическую трубочку со взрывчатым веществом.

Предположительно, мощность взрывного устройства составляла до 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено мелкими гвоздями в качестве поражающих элементов, утверждает очевидец.

В Сети немедленно возникли предположения, что взрыв в Красногорске является терактом. Ответственность за него приписали спецслужбам Украины, прежде всего СБУ. Официальные органы пока не делали никаких заявлений в связи с этим и не возлагали ни на кого ответственности за взрыв.

