«Есть каникулы»: депутат об идее запретить сессию в новогодние праздники

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов не поддержал предложение запретить проведение сессии в новогодние праздники. В разговоре с NEWS.ru парламентарий напомнил, что студенты учатся по собственному графику, после зимней сессии у них наступают каникулы.

Я за то, чтобы любые изменения в системе образования проходили и принимались максимально консервативно. То есть не в силу инициативы одного или другого депутата или даже группы. Можно обсуждать это, но это, конечно, надо обсуждать прежде всего с научным и педагогическим сообществом и самими студентами. Ведь у студентов есть свои каникулы. У студентов есть свой каникулярный период как раз после окончания зимней сессии, ― высказался Милонов.

Депутат также усомнился, что студентам назначают экзамены прямо под Новый год. Он призвал очень серьезно подходить к вопросу каких-либо нововведений в системе образования.

Естественно, я думаю, что с 30 или 31 декабря по 8 января вряд ли кто-то будет дергать студентов. Если их и привлекают, то это должно быть ограничено, потому что это будут выходные дни официально. В целом у студентов есть каникулы, поэтому главное — не навредить. Нововведений можно напридумывать кучу, но система образования, особенно высшего образования, крайне чувствительна к любым изменениям. Главное — не сделать что-то неправильное, ― резюмировал Милонов.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой освободить студентов от сессий во время новогодних праздников. Обращение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову подписали вице-спикер ГД Владислав Даванков, а также Ярослав Самылин и Антон Ткачев.