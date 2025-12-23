Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 20:44

Контрактнику вынесли суровый приговор за расправу над семьей

Контрактник получил пожизненный срок за убийство семьи под Курском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рядовой Дмитрий Стенькин приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство семьи в Курской области, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Курского областного суда. Первые восемь лет он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в исправительную колонию особого режима.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года Стенькин, находившийся на службе по контракту во время мобилизации, в состоянии алкогольного опьянения и с автоматом в руках ворвался в дом в одном из сел региона. После отказа хозяйки вступить с ним в интимную связь и попытки ее мужа защитить семью солдат открыл огонь. Мужчина получил тяжелые ранения, а женщина погибла. Маленьких дочерей жертв расправы он заставил сесть в машину. Транспортное средство было остановлено его же сослуживцами.

Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского военного Алексея Петракова, которого подозревают в убийстве российского солдата. По предварительной информации, ему также вменяют жестокое обращение с военнопленным.

ВС РФ
мобилизованные
суды
Курская область
