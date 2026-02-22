Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 23:37

Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат

Родственники мобилизованных украинцев окружили военкомат в Черноморске

ТЦК УКраины ТЦК УКраины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
В городе Черноморск Одесской области родные мобилизованных устроили стихийную акцию у стен местного военкомата, сообщает украинское издание «Страна.ua». Поводом для собрания стало длительное отсутствие связи с мужчинами, которых, по словам собравшихся, удерживают в здании уже несколько недель.

Около десяти человек пришли к воротам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России)), чтобы выяснить судьбу своих близких. Попасть на территорию учреждения им не дают, а сами военнослужащие перестали выходить на связь. Одна из женщин рассказала, что ее сына удерживают в военкомате уже 14 дней с момента задержания.

На данный момент ситуация остается неразрешенной: доступ к мобилизованным родственникам не предоставлен, а официальные представители ТЦК ситуацию не комментируют.

Ранее стало известно, что житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля, в котором находятся несколько человек. Местный житель все же успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону.

Украина
Одесская область
ТЦК
мобилизованные
