Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат

В городе Черноморск Одесской области родные мобилизованных устроили стихийную акцию у стен местного военкомата, сообщает украинское издание «Страна.ua». Поводом для собрания стало длительное отсутствие связи с мужчинами, которых, по словам собравшихся, удерживают в здании уже несколько недель.

Около десяти человек пришли к воротам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России)), чтобы выяснить судьбу своих близких. Попасть на территорию учреждения им не дают, а сами военнослужащие перестали выходить на связь. Одна из женщин рассказала, что ее сына удерживают в военкомате уже 14 дней с момента задержания.

На данный момент ситуация остается неразрешенной: доступ к мобилизованным родственникам не предоставлен, а официальные представители ТЦК ситуацию не комментируют.

Ранее стало известно, что житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля, в котором находятся несколько человек. Местный житель все же успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону.