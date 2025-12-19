Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:45

Сенатор ответил на критику Милонова игры в «Тайного Санту»

Сенатор Гибатдинов: Милонову стоит перейти к более наглядному законотворчеству

Айрат Гибатдинов Айрат Гибатдинов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Депутату Госдумы Виталию Милонову следует использовать более наглядные методы законотворчества, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. Так он прокомментировал слова парламентария, что игра в «Тайного Санту» является «отрыжкой западного карго-культа». По мнению Гибатдинова, таким образом депутат стремится привлечь внимание общества к своей персоне.

Считаю недопустимыми оскорбительные высказывания в адрес наших граждан со стороны отдельных парламентариев. Это заявление было сделано несмотря на то, что наши дети, подростки и молодые коллективы с удовольствием переняли добрую, хоть и западную традицию. Также ранее Милонов предлагал запретить слово «корпоратив» и объявил пошлым традиционный свадебный вальс, под который женятся миллионы граждан. Складывается впечатление, что речь уже не о законотворчестве. Если цель действительно состоит в привлечении внимания, то стоит отказаться от словесных запретов и культурных войн и перейти к более наглядным форматам, — высказался Гибатдинов.

Ранее психолог Родион Чепалов порекомендовал для коллег по игре «Тайный Санта» такие нейтральные и универсальные подарки, как небольшая настольная игра, стильный маркер, блокнот или настольная лампа. По его словам, подарок должен приносить радость, а не вызывать неловкость.

