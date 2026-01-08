В Госдуме рассказали, какая категория россиян получит дополнительный отпуск

Ветераны боевых действий из числа сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры получат ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск на 15 календарных дней, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что закон вступит в силу 9 января 2026 года.

Закон устанавливает дополнительные 15 дней отпуска для ветеранов боевых действий, проходящих службу в ряде государственных ведомств. Эта мера является закономерным продолжением политики признания заслуг и уважения к тем, кто выполнял свой долг в условиях боевых действий. Закон четко определяет круг лиц, имеющих право на эту льготу. Речь идет о военнослужащих и лицах рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии и государственных служащих, которые принимали участие в боевых действиях при исполнении своих обязанностей, — сказал Панеш.

Отпуск положен именно тем, кто в настоящее время продолжает работу в государственных органах и подведомственных организациях из установленного перечня, добавил парламентарий. По его словам, данное решение было всесторонне проработано с учетом возможностей бюджета и текущих обязательств государства.

Мы ожидаем, что эта норма будет способствовать дальнейшей социальной адаптации ветеранов и создаст дополнительные условия для их полноценной работы на государственной службе, предоставив им больше времени для восстановления сил, — подчеркнул Панеш.

