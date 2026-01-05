Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 12:57

Названа возможная проблема при введении медиации в процессе разводов

Депутат Милонов: медиация при разводах может столкнуться с нехваткой психологов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дефицит профессиональных психологов может стать проблемой в случае введения обязательной медиации при разводах, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что к решению семейных споров важно привлекать высококвалифицированных и талантливых специалистов.

Очень важно не допустить проникновения всех этих самоучек, коучей и прочих людей, которые непонятным образом получили образование ― специалистов и специалисток, которые просто пытаются на этом заработать и делают еще хуже. Неправильное вмешательство и неквалифицированная помощь могут привести к трагическим последствиям, поэтому нужно четко понимать, что это дело для профессионалов. Не каждый профессионал, кстати, с этим может справиться, но непрофессионал с этим, скорее всего, точно не справится — риск настолько велик. Мы сейчас сталкиваемся с дефицитом этих профессий, потому что такие люди должны обладать не только образованием, но и талантом. По-другому никак, ― объяснил Милонов.

Парламентарий назвал возможное введение обязательной досудебной медиации для супругов, которые решили расторгнуть брак, правильным решением. По его мнению, такая мера сможет сократить число разводов.

Это очень правильное решение. Мы давно его предлагали. Разводы происходят из-за того, что люди не могут справиться с возникшим конфликтом, кризисом, который с точки зрения психологии и при правильной помощи бывает легко преодолим. Это такая история, противоестественная для человека, в которой он, безусловно, проигрывает в определенной степени. Конечно, есть и сложные случаи, связанные с неверностью и прочим, но если говорить о большой доле разводов, то мы сможем спасти ряд семей с помощью этой медиации. Если мы сможем это сделать, значит, на 100% решение правильное, ― резюмировал Милонов.

Ранее стало известно, что в России могут ввести обязательную досудебную медиацию для супругов, которые решили расторгнуть брак, если в семье есть несовершеннолетние дети. Соответствующие законодательные изменения планируется подготовить в ближайшие годы.

Виталий Милонов
разводы
депутаты
семья
Софья Якимова
С. Якимова
