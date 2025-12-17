Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:11

Психолог назвал самые уместные подарки для игры «Тайный Санта» на работе

Психолог Чепалов посоветовал подарить коллегам настольные игры на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Наиболее нейтральными и универсальными подарками для коллег в рамках игры «Тайный Санта» будут небольшая настольная игра, стильный маркер или блокнот, а также лампа для стола, заявил MIR24.TV психолог Родион Чепалов. По его словам, важно подобрать вещь, которая порадует человека, а не смутит его.

Игра «Тайный Санта» — мягкая форма тимбилдинга, которая активирует механизм социального подкрепления: когда мы угадываем потребность коллеги, у него повышается чувство принятия, а у дарящего — ощущение компетентности и принадлежности. Но подарок работает только при точном попадании в личные границы, — отметил Чепалов.

Он напомнил, что участие в «Тайном Санте» должно быть добровольным — в противном случае игра превратится в социальную обязанность. По мнению психолога, грамотно проведенный интерактив усиливает доверие и объединяет людей.

Ранее адвокат Яна Воробьева заявила, что учителям, врачам и другим сотрудникам государственных учреждений опасно дарить подарки, цена которых превышает три тысячи рублей. За это одаряемого могут привлечь к дисциплинарной ответственности, в том числе уволить.

работа
Новый год
подарки
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Топливный рынок: цифровая отчетность против неопределенности
Раскрыто, отправят ли США войска на Украину после мирного урегулирования
Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков
Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру
Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы
В Госдуме предупредили, что грозит за украшение подъезда к Новому году
Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике
ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу
Стало известно о последней московской недвижимости Долиной
Трампа призвали признать победу России над Украиной
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году
В Москве под колесами поезда погиб человек
ФСБ предотвратила теракт в колонии под Ростовом
Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС
«Бросили»: украинский пленный посетовал на бессердечность командования ВСУ
Родригез проиграл суд по алиментам
Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин»
В России стали меньше производить автомобилей
Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения
Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.