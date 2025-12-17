Психолог назвал самые уместные подарки для игры «Тайный Санта» на работе Психолог Чепалов посоветовал подарить коллегам настольные игры на Новый год

Наиболее нейтральными и универсальными подарками для коллег в рамках игры «Тайный Санта» будут небольшая настольная игра, стильный маркер или блокнот, а также лампа для стола, заявил MIR24.TV психолог Родион Чепалов. По его словам, важно подобрать вещь, которая порадует человека, а не смутит его.

Игра «Тайный Санта» — мягкая форма тимбилдинга, которая активирует механизм социального подкрепления: когда мы угадываем потребность коллеги, у него повышается чувство принятия, а у дарящего — ощущение компетентности и принадлежности. Но подарок работает только при точном попадании в личные границы, — отметил Чепалов.

Он напомнил, что участие в «Тайном Санте» должно быть добровольным — в противном случае игра превратится в социальную обязанность. По мнению психолога, грамотно проведенный интерактив усиливает доверие и объединяет людей.

Ранее адвокат Яна Воробьева заявила, что учителям, врачам и другим сотрудникам государственных учреждений опасно дарить подарки, цена которых превышает три тысячи рублей. За это одаряемого могут привлечь к дисциплинарной ответственности, в том числе уволить.