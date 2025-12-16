Юрист предупредила, что категорически нельзя дарить учителям и врачам Юрист Воробьева: врачу или учителю опасно дарить подарок свыше трех тысяч рублей

Учителям, врачам и другим сотрудникам государственных учреждений опасно дарить подарки, сумма которых превышает три тысячи рублей, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» адвокат Яна Воробьева. В противном случае за это одаряемого могут привлечь к дисциплинарной ответственности, в том числе уволить.

Допустимо дарить цветы, сладости, чай, кофе или небольшой сувенир. Главное, чтобы стоимость такого подарка не превышала три тысячи рублей. Если подарок дороже, для работника государственного или муниципального учреждения это уже может нести за собой дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения, — предупредила Воробьева.

По словам эксперта, если подарок вручили с ожиданием чего-либо взамен, например, особого отношения, его могут расценить как взятку. В таких ситуациях уголовная ответственность грозит как для дарителя, так и для получателя.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что дарить щенка на Новый год без предупреждения — не самая лучшая идея. По его словам, есть большой риск, что в конечном итоге такое животное окажется в приюте или вовсе на улице. Он напомнил, что собака — это не игрушка, а живое существо.