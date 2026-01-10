В Склифе представили подборку самых неожиданных предметов внутри пациентов В 2025 году врачи Склифа удаляли из пациентов наушники, коронки и гвозди

Врачам НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в 2025 году пришлось доставать из пациентов беспроводные наушники, коронки, гвозди, абрикосовую косточку, фрагмент свиного ребра, металлическую цепочку, кусок мяса и черенок ложки, передает пресс-служба учреждения. В сообщении говорится, что многим пострадавшим пришлось пройти длительный курс восстановления.

Случаи курьезные, но проблема крайне серьезная — ежегодно в НИИ поступают десятки пациентов с инородными телами. Им требуется экстренная медицинская помощь и зачастую длительное восстановление, — сказано в публикации.

Ранее в Красноярском крае мужчина пробил челюсть черенком лопаты. Он потерял равновесие во время чистки снега на крыше. Врачи Краевой клинической больницы провели сложную часовую операцию по извлечению черенка.

До этого москвичка чуть не погибла, когда попыталась проглотить целый мандарин на спор с друзьями. Фрукт мгновенно перекрыл дыхательные пути, вызвав удушье. На помощь бросились товарищи, однако в попытке выполнить прием Геймлиха они сломали ей ребро.