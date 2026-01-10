Общие сборы «Простоквашино» в кинотеатрах превысили 2 млрд рублей

Фильм «Простоквашино» преодолел отметку в 2 млрд рублей по общим кассовым сборам в российском прокате, о чем свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. В организации отметили, что показы фильма продолжаются в кинотеатрах по всей стране.

Фильм показывает жизнь мальчика по прозвищу Дядя Федор, который из-за разногласий с родителями уезжает жить в деревню. Главную роль сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика — Павел Деревянко.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что отказ от показа зарубежных кинокартин в российских кинотеатрах на новогодние праздники не является культурой отмены. Она отметила, что речь идет только об отмене пиратского контента.

Кинокритик и продюсер Сергей Сычев между тем заявил, что фильм «Лермонтов» стал одной из самых стоящих отечественных картин, вышедших в 2025 году. Кроме того, по его словам, в топ российских фильмов, заслуживающих внимания, вошел проект режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Кинокритик отметил, что актер Юрий Борисов по-новому раскрыл образ поэта.