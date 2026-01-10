Назван самый прослушиваемый женский хит в истории

Песня Birds of a Feather Билли Айлиш стала самым прослушиваемым женским сольным треком в истории Spotify. Композиция набрала 3377 млрд прослушиваний, передает Peopletalk. Композиция вышла в рамках альбома Hit Me Hard and Soft и обошла предыдущего рекордсмена — хит Dance Monkey австралийской певицы Tones and I.

Ранее Айлиш вошла в историю как самая молодая обладательница четырех главных «Грэмми» и одна из самых влиятельных фигур в мировой музыке. Также певица была названа одной из 100 женщин по версии BBC.

