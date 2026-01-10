Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 19:09

Назван самый прослушиваемый женский хит в истории

Билли Айлиш побила рекорд Spotify с треком Birds of a Feather

Билли Айлиш Билли Айлиш Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Песня Birds of a Feather Билли Айлиш стала самым прослушиваемым женским сольным треком в истории Spotify. Композиция набрала 3377 млрд прослушиваний, передает Peopletalk. Композиция вышла в рамках альбома Hit Me Hard and Soft и обошла предыдущего рекордсмена — хит Dance Monkey австралийской певицы Tones and I.

Ранее Айлиш вошла в историю как самая молодая обладательница четырех главных «Грэмми» и одна из самых влиятельных фигур в мировой музыке. Также певица была названа одной из 100 женщин по версии BBC.

Ранее на Международной кинопремии в Палм-Спрингс певица и актриса Майли Сайрус отчитала фотографа, который попросил ее не надевать солнцезащитные очки, передает People. Артистка заявила, что, когда на нее кричат, она делает все наоборот.

До этого певица и автор песен Катя Семенова предположила, что молодая аудитория слушает песни группы «Золотое кольцо» и ее солистки Надежды Кадышевой из желания «поприкалываться». По ее мнению, Кадышева является в какой-то степени «фриковатым персонажем», чем и привлекает внимание части аудитории.

