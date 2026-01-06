Певица Катя Семенова нашла неожиданное объяснение успеха песен Кадышевой

Молодая аудитория слушает песни группы «Золотое кольцо» и ее солистки Надежды Кадышевой из желания «поприкалываться», предположила в интервью NEWS.ru певица и автор песен Катя Семенова, которая отметит юбилей 7 января. По ее мнению, Кадышева является в какой-то степени «фриковатым персонажем», чем и привлекает внимание части аудитории.

По поводу Кадышевой — я не поклонница такого жанра. Толпы в кокошниках, фриковатая артистка в странных одеждах — совсем не мое. Мое ощущение, что 80% зрителей на ее концертах просто по приколу туда приходят, — полагает исполнительница.

В то же время Семенова высоко оценила творчество другой популярной у молодежи певицы, Татьяны Булановой. По мнению собеседницы, Буланова «не выходила из тренда», и за годы карьеры у нее периодически появляются очень хорошие песни.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев ранее предположил, что Кадышева популярна среди молодежи благодаря душевности и высокой трудоспособности. По его словам, также большое значение имеют песни исполнительницы.

В свою очередь певец Дмитрий Маликов выразил мнение, что секрет популярности солистки группы «Золотое кольцо» состоит в том, что на ее концертах весело и танцевально. Он также предположил, что Кадышева в какой-то степени заполнила вакуум, образовавшийся после ухода с российской эстрады украинской исполнительницы Верки Сердючки.