Солист «Иванушек» объяснил феномен Кадышевой

Народная артистка России Надежда Кадышева популярна среди молодежи благодаря душевности и высокой трудоспособности, заявил корреспонденту NEWS.ru солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. По его словам, также большое значение имеют песни исполнительницы.

Олдскул. Это (причина популярности Кадышевой. — NEWS.ru) ее песни, душевность и работоспособность, — подчеркнул Андреев.

Исполнитель отметил, что «Иванушки» также пользуются народной любовью. По словам артиста, группа востребована и любима благодаря ее песням и поэтам, которые создали хиты.

Надежда Кадышева в 66 лет продолжает выступать на сцене. По данным Telegram-канала SHOT, исполнительница стала самой дорогой российской артисткой, установив рекордную стоимость выступления в 25 млн рублей за 40-минутную программу.

До этого музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заявил, что популярность Кадышевой в ближайшее время пойдет на спад. По его словам, поклонники артистки недовольны тем, что она включает в концертную программу выступления своего сына Григория Кадышева.